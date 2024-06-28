В столице три дня не будет продаваться алкоголь
CentralAsia (MNG) - В Улан-Баторе три дня не будут продавать алкоголь. Запрет на продажу связан с парламентскими выборами
28 июня проходят парламентские выборы 2024 года. В связи с этим издано распоряжение мэра о прекращении продажи и продажи алкогольной продукции в столице 27-29 июня.
Также столичному управлению культуры и искусств было поручено не организовывать массовые мероприятия, такие как культурные, художественные и спортивные мероприятия. Кроме того, на пятницу, 28 июня, будет перенесен день отдыха для торгово-сервисных центров, работающих на открытых площадках.
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