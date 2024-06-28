Южная Корея дополнила список запрещенных к ввозу в Россию товаров

CentralAsia (CA) - Министерство промышленности Южной Кореи заявило в пятницу, что добавит еще 243 наименования, которые потенциально могут быть использованы в военных целях, в список товаров, экспорт которых регулируется в Россию и Беларусь, пишет Yonhap.

Это решение увеличило количество таких товаров до 1402, поскольку Южная Корея ужесточила контроль за поставками таких товаров после вторжения России в Украину.

По данным Министерства торговли, промышленности и энергетики, в новый перечень продукции входят металлорежущее оборудование, детали оптических приборов и датчики.

Товары, включенные в список, запрещены к отправке в Россию и Беларусь, хотя правительство может дать разрешение в каждом конкретном случае, особенно в отношении коммерческих сделок, заключенных до объявления.

Ожидается, что новые правила вступят в силу к концу августа после завершения необходимых процедур.

Советник по национальной безопасности Чан Хо Чжин недавно намекнул на расширение экспортного контроля против России после того, как Москва и Пхеньян подписали "всеобъемлющий стратегический договор" в начале этого месяца.