В Казахстане произошла авария на Экибастузской ГРЭС-1: генерацию снизили с 2080 до 320 МВт

CentralAsia (KZ) - Сегодня, 28 июня, на Экибастузской ГРЭС-1 произошла авария. Отключены сразу несколько энергоблоков, пишет inbusiness.kz.

В результате были остановлены энергоблоки №2,3,4,7. Станция снизила генерацию с 2080 до 320 МВт.

В настоящее время в работе энергоблоки №2, 4, 8. Генерация станции составляет 971 МВт. Ведутся пусковые операции по включению остальных блоков.

В Минэнерго Казахстана сказали, что Комитет атомного и энергетического надзора и контроля начато расследования технологического нарушения.

Как уточняет ведомство, в настоящее время ограничений в подаче электроэнергии потребителям нет.

ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» — крупнейшая электростанция в Казахстане и одна из крупнейших угольных электростанций в мире, располагает мощностью 3500 MВт при установленной 4000 МВт

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