Мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло на юге Перу. Видео

CentralAsia (CA) - По данным Геологической службы США (USGC), мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов южного Перу в ночь на пятницу на глубине 28 км, пишет CNN.

Землетрясение произошло в 8 км к западу от Атикипы, примерно в 600 км к югу от столицы Лимы.

Некоторые жители Атикипы сообщили в социальных сетях, что почувствовали очень сильное и продолжительное землетрясение, от которого задрожали их кровати.

Землетрясение ощущалось даже в столице. На видео, размещенном в социальных сетях, видно, как в домах Лимы раскачиваются лампы.

Президент Перу заявил в пятницу, что правительство следит за ситуацией и оценивает любой возможный ущерб.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) первоначально опубликовал предупреждение о возможных волнах цунами высотой от 1 до 3 метров в некоторых прибрежных районах Перу. Но позже он отменил это предупреждение, заявив, что никаких предупреждений, рекомендаций или угроз цунами не поступало.

The New York Times написала о трех пострадавших.

Перу и большая часть Тихоокеанского побережья Южной Америки находятся на границе двух тектонических плит: Южноамериканской, которая включает в себя большую часть континента, и плиты Наска, которая простирается через Тихий океан вдоль большей части побережья.

Видео из соцсетей: