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В Дели сильнейшие ливни за последние 88 лет — обрушилась часть крыши терминала аэропорта имени И.Ганди, правительство города проводит экстренное совещание
Из подземного перехода Азад Маркет, где пассажиров спасают из автобуса, застрявшего здесь из-за сильного подтопления.
Из подземного перехода Азад Маркет, где пассажиров спасают из автобуса, застрявшего здесь из-за сильного подтопления.
// ANI

CentralAsia (CA) -  Сильный дождь, сопровождавшийся грозами и молниями, обрушился на Дели в пятницу утром, вызвав подтопление в нескольких районах, пишет The Times of India.

Согласно Метеорологическому департаменту, за сутки в Дели выпали осадки на уровне 228 мм, что является самым высоким рекордом с июня 1936 года. В связи с этим правительство Дели проводит экстренное совещание.

Так, в результате обрушения крыши в терминале 1 аэропорта Дели погиб один человек и 8 получили ранения, несколько автомобилей оказались завалены обломками.

Вылеты из терминала №1, где обрушилась крыша, временно приостановлены.

Из-за дождя в нескольких районах Дели начались перебои с электричеством.

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