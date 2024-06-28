В Дели сильнейшие ливни за последние 88 лет — обрушилась часть крыши терминала аэропорта имени И.Ганди, правительство города проводит экстренное совещание
- Азия и мир, происшествия
- 15:00, 28 июня 2024
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- Обновлено: 15:00, 28 июня 2024
Из подземного перехода Азад Маркет, где пассажиров спасают из автобуса, застрявшего здесь из-за сильного подтопления.
CentralAsia (CA) - Сильный дождь, сопровождавшийся грозами и молниями, обрушился на Дели в пятницу утром, вызвав подтопление в нескольких районах, пишет The Times of India.
Согласно Метеорологическому департаменту, за сутки в Дели выпали осадки на уровне 228 мм, что является самым высоким рекордом с июня 1936 года. В связи с этим правительство Дели проводит экстренное совещание.
Так, в результате обрушения крыши в терминале 1 аэропорта Дели погиб один человек и 8 получили ранения, несколько автомобилей оказались завалены обломками.
Вылеты из терминала №1, где обрушилась крыша, временно приостановлены.
Из-за дождя в нескольких районах Дели начались перебои с электричеством.
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