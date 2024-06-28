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На парламентских выборах в Монголии проголосовали почти 50%

CentralAsia (MNG) -  Для голосования на парламентских выборах в Монголии зарегистрировано более 2 070 000 человек.

По состоянию на 17:00 сегодняшнего дня в Улан-Баторе проголосовало почти 1 миллион человек или почти пятьдесят процентов.

Видно, что участие избирателей на этих выборах более активное, чем на парламентских выборах 2020 года.

источник: middleasiannews.com

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