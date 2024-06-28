Международный уголовный суд отложил выдачу ордеров на арест Нетаньяху

CentralAsia (CA) - Международный уголовный суд отложил процесс принятия решения о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта, сообщает The Jerusalem Post.

Отсрочка произошла после того, как 10 июня Англия подала заявление о «дружественности суда» в отношении юрисдикции Международного уголовного суда по этому вопросу.

Решение, принятое в четверг, не только удовлетворило просьбу Великобритании о вмешательстве, но и заранее предоставило право другим странам на вмешательство.

Международный уголовный суд дал Англии и другим странам время до 12 июля, чтобы представить свои заключения.

Кроме того, Международный уголовный суд заявил, что их заключения и весь процесс обсуждения могут быть обнародованы, хотя процедура выдачи ордера на арест, как правило, держится в секрете, чтобы не привлекать внимания подозреваемого.

Коллегия из трех судей постановила: «Хотя нижеследующее не следует понимать как открытый призыв Палаты к представлению материалов amicus curiae, Палата признает, что этот запрос и решение Палаты предоставить Соединенному Королевству разрешение на подачу замечаний могут привести к другим просьбам о представлении замечаний. Чтобы ограничить влияние этой процедуры на оперативность текущего этапа разбирательства, Палата уже в настоящем решении указывает, что любые подобные запросы в соответствии с правилом 103(1) Регламента также должны быть получены до 12 июля 2024 года».

В мае 2024 года прокурор Международного уголовного суда (МУС) потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, министра обороны Израиля Йоава Галанта и трех лидеров движения ХАМАС Яхьи Синвара, Мухаммада Дейфа и Исмаила Хании.

В заявлении прокурора сказано, что Нетаниягу и Галлант несут уголовную ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в секторе Газа по крайней мере с 8 октября 2023 года.

По словам прокурора, руководители Израиля ответственны за голод, умышленное причинение сильных страданий, убийства, атаки против мирного населения, истребление, преследования и «другие бесчеловечные действия».