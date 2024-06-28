Казахского юмориста Турсынбека Кабатова арестовали на 5 суток за мелкое хулиганство на борту самолета

// Астана ТВ

CentralAsia (KZ) - Казахстанский юморист Турсынбек Кабатов привлечен к ответственности за совершение мелкого хулиганства, пишет Tengrinews.kz.

По материалам дела 2 июня 2024 года, примерно в 07:30, Кабатов в состоянии алкогольного опьянения на борту самолета рейса Алматы — Астана выражался нецензурной бранью. В суде Кабатов пояснил, что был недоволен плохим обслуживанием бортпроводников и высказал им свои замечания. И не помнит, выражался он при этом нецензурной бранью или нет, но за нарушение общественного порядка извинился.

Свидетель подтвердила, что правонарушитель был на борту самолета в алкогольном опьянении и выражался нецензурной бранью, тем самым нарушил общественный порядок и спокойствие граждан.

Кабатов был признан виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 434 КоАП. Его арестовали на 5 суток.

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