25,6 млн человек в Судане находятся на грани острого голода, - ООН

- Азия и мир, политика
- 17:00, 28 июня 2024
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CentralAsia (CA) - В общей сложности 25,6 млн человек находятся на грани острого голода, пишет ООН.
Опубликованные в четверг прогнозы трех агентств ООН свидетельствуют о том, что Судан стоит перед лицом разрушительной катастрофы такого масштаба, какой не наблюдалось со времен кризиса в Дарфуре в начале 2000-х годов.
В результате стремительного ухудшения продовольственной безопасности в 14 районах Судана 755 тыс. человек оказались в катастрофических условиях. Наихудшие условия сложились в провинциях, наиболее пострадавших от боевых действий, а также в местах скопления людей, перемещенных в результате конфликта.
В отличие от кризиса в Дарфуре двадцатилетней давности, нынешний кризис охватывает всю страну, причем катастрофические уровни голода наблюдаются даже в столице и в штате Гезира, некогда житнице Судана, пишет ООН.