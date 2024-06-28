25,6 млн человек в Судане находятся на грани острого голода, - ООН

Для половины населения Судана, пострадавшего от войны, каждый день – это борьба за выживание. // ЮНИСЕФ/A.-M. Эльфатих

CentralAsia (CA) - В общей сложности 25,6 млн человек находятся на грани острого голода, пишет ООН.

Опубликованные в четверг прогнозы трех агентств ООН свидетельствуют о том, что Судан стоит перед лицом разрушительной катастрофы такого масштаба, какой не наблюдалось со времен кризиса в Дарфуре в начале 2000-х годов.

В результате стремительного ухудшения продовольственной безопасности в 14 районах Судана 755 тыс. человек оказались в катастрофических условиях. Наихудшие условия сложились в провинциях, наиболее пострадавших от боевых действий, а также в местах скопления людей, перемещенных в результате конфликта.

В отличие от кризиса в Дарфуре двадцатилетней давности, нынешний кризис охватывает всю страну, причем катастрофические уровни голода наблюдаются даже в столице и в штате Гезира, некогда житнице Судана, пишет ООН.