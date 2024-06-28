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25,6 млн человек в Судане находятся на грани острого голода, - ООН
Для половины населения Судана, пострадавшего от войны, каждый день – это борьба за выживание.
Для половины населения Судана, пострадавшего от войны, каждый день – это борьба за выживание.
// ЮНИСЕФ/A.-M. Эльфатих

CentralAsia (CA) -  В общей сложности 25,6 млн человек находятся на грани острого голода, пишет ООН.

Опубликованные в четверг прогнозы трех агентств ООН свидетельствуют о том, что Судан стоит перед лицом разрушительной катастрофы такого масштаба, какой не наблюдалось со времен кризиса в Дарфуре в начале 2000-х годов.

В результате стремительного ухудшения продовольственной безопасности в 14 районах Судана 755 тыс. человек оказались в катастрофических условиях. Наихудшие условия сложились в провинциях, наиболее пострадавших от боевых действий, а также в местах скопления людей, перемещенных в результате конфликта.

В отличие от кризиса в Дарфуре двадцатилетней давности, нынешний кризис охватывает всю страну, причем катастрофические уровни голода наблюдаются даже в столице и в штате Гезира, некогда житнице Судана, пишет ООН.

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