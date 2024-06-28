В Казахстане прогнозируется спад жары

CentralAsia (KZ) - Постепенный спад жары прогнозируется на севере и в центре Казахстана до +18+28°С, на востоке до +20+35°С, на юге до +23+33°С, на юго-востоке до +16+33°С, пишет Казгидромет.

А на западе и северо-западе страны резких изменений не ожидается.

Синоптическую ситуацию в атмосфере над Казахстаном будет определять южный циклон с большим запасом влаги, с ним пройдут дожди с грозами, на северо-западе и севере страны сильные дожди. Ожидаются также град, шквал и усиление ветра.

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