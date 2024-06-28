Прогноз погоды по Узбекистану на 30 июня-2 июля

Ташкент

CentralAsia (UZ) - Узгидромет опубликовал прогноз погоды на 30 июня-2 июля.

Республика Каракалпакстан, Хорезмская область

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, 30 июня-1 июля местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 17-22°, днем 30-35°.

Бухарская, Навоийская области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 30 июня-1 июля 32-37°, 2 июля 30-35°.

Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 30 июня 22-27°, 1-2 июля 20-25°, днем 30 июня-1 июля 32-37°, 2 июля 30-35°.

Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 30 июня-1 июля 23-28°, 2 июля 21-26°, днем 30 июня 36-41°, 1 июля 35-40°, 2 июля 34-39°.

Андижанская, Наманганская, Ферганская области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 30 июня-1 июля 32-37°, 2 июля 30-35°.

Горные районы республики

Небольшая, местами переменная облачность, 30 июня-1 июля в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза, 2 июля без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 30 июня-1 июля 23-28°, 2 июля 20-25°.