Правящая партия Монголии получила незначительное большинство на выборах, где доминируют коррупция и экономика

CentralAsia (MNG) - Правящая партия Монголии МНП сохранила свое большинство с гораздо меньшим перевесом в недавно расширенном парламенте. Оппозиционные партии добились успехов на фоне недовольства коррупцией и экономическими проблемами.

Согласно предварительным результатам выборов, правящая Монгольская народная партия (МНП) сохранила незначительное большинство в парламенте Монголии.

Хотя оппозиционная Демократическая партия добилась значительных успехов, MНП удалось удержать свое большинство, несмотря на растущее недовольство коррупцией и состоянием экономики.

Молодая демократия, зажатая между авторитарными гигантами Китаем и Россией, столкнулась с очевидной неспособностью основной оппозиции представить убедительную альтернативу.

Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай сообщил средствам массовой информации, что МНП получила от 68 до 70 мест в 126-местном парламенте.

Новая система впервые поставила на карту 126 мест в расширенном парламенте, причем 78 из них были заполнены прямым голосованием, а еще 48 мест были распределены по партийному списку.

В огромной и малонаселенной стране с населением 3,4 миллиона человек могут проголосовать около 2,2 миллиона избирателей.

Хотя считалось, что правоцентристская Демократическая партия, скорее всего, наберет значительную долю голосов, ее обвиняли в неспособности предоставить надежную альтернативу статус-кво.

Ожидалось, что правоцентристская партия ХҮН может извлечь из этого выгоду, пользуясь значительной поддержкой среди городского среднего класса.

источник: middleasiannews.com

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