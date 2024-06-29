Алиев распустил парламент Азербайджана и назначил внеочередные выборы

Ильхам Алиев

CentralAsia (CA) - Ильхам алиевПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о роспуске Милли Меджлиса республики (азербайджанский парламент).

Досрочные парламентские выборы назначены на 1 сентября, сообщает государственное агентство «Азертадж». На прошлой неделе, 21 июня, с просьбой о приведении досрочных выборов к президенту обратились депутаты правящей партии «Ени Азербайджан».

Изначально выборы в азербайджанский парламент должны были пройти в ноябре 2024 года. Однако с 11 по 22 ноября в Баку пройдет конференция сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР29). Депутаты Милли Меджлиса посчитали целесообразным в таком случае роспуск парламента и проведение досрочных выборов и обратились с соответствующим запросом к президенту.

Конституционный суд страны позднее признал роспуск парламента и досрочные выборы соответствующими конституции страны.