Международный уголовный суд отложил выдачу ордеров на арест премьера Израиля, - The Jerusalem Post

CentralAsia (CA) - Международный уголовный суд отложил процесс принятия решения о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и министра обороны страны Йоава Галанта, пишет The Jerusalem Post.

Отсрочка связана с тем, что Великобритания на правах «друга суда» 10 июня подала заявление о представлении замечаний относительно юрисдикции МУС по поводу Израиля.

МУС удовлетворил просьбу Великобритании, а также заранее предоставил другим странам право на представление замечаний, отметив, что это «не следует понимать как открытый призыв». Однако, как постановила коллегия в составе трех судей, решение дать такое право Великобритании «может привести к другим запросам».

Запрос Великобритании, а также любые другие подобные запросы должны быть предоставлены до 12 июля. Как отмечает The Jerusalem Post, после этого весь процесс выдачи ордеров на арест может «легко затянуться» на месяцы.

Замечания, представленные Великобританией, будут рассмотрены членами палаты предварительного производства суда. Кроме того, суд заявил, что сами замечания и процесс дебатов по ним могут быть обнародованы, хотя обычно процедуры выдачи ордеров на арест держатся в тайне.

Будет ли также отложена выдача ордеров на арест лидеров ХАМАС, запрошенных прокурором МУС вместе с ордерами на Нетаниягу и Галанта, неизвестно.

20 мая прокурор Международного уголовного суда Карим Хан объявил, что потребовал выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, министра обороны Израиля Йоава Галанта и трех лидеров движения ХАМАС — Яхьи Синвара, Мухаммада Дейфа и Исмаила Хании. В суде заявили, что Нетаниягу и Галант несут уголовную ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в секторе Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу назвал запрос прокурора МУС «скандальным» и заявил, что это «не остановит» ни его, ни Израиль. Президент США Джо Байден, в свою очередь, осудил требование о выдаче ордеров на арест Нетаниягу и Галанта и назвал его «возмутительным». Ни Израиль, ни США не признают юрисдикцию МУС, и, если ордер будет выдан, обязательства арестовать Нетаниягу нет ни у одной, ни у другой страны.