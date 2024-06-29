В Боливии лидера неудавшегося госпереворота арестовали на полгода

CentralAsia (CA) - В Боливии лидера неудачного госпереворота генерала Суньигу арестовали на полгода

Генерал Суньига возглавил мятеж против действующих властей, а при задержании заявил, что президент страны попросил его незадолго до этих событий «что-то сделать» из-за своей низкой популярности. Военному грозит до 20 лет тюрьмы

Боливийский генерал Хуан Хосе Суньига, бывший командующий сухопутными войсками государства, возглавивший неудачный госпереворот в стране, арестован на полгода, передает Bolivia TV.

Также под стражу взяты бывший командующий боливийским флотом Хуан Арнес и экс-командующий механизированной дивизией Вяча Эдисоль Ирахола. Ранее сообщалось, что всего по делу о мятеже задержали более 20 человек.

Министр юстиции Боливии Иван Лима Магне говорил, что организатору переворота грозит до 20 лет тюрьмы.

Попытка мятежа была 26 июня. Группа военных под предводительством Суньиги заняла центральную площадь в Ла-Пасе, крупнейшем городе страны и ее фактической столице, и прорвалась на бронемашине в резиденцию президента — дворец Кемадо.