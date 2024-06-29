Казахстанский дипломат избивал жену в ОАЭ: Его арестовали на 15 суток

Сакен Мамаш

CentralAsia (KZ) - Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны рассмотрел дело в отношении советника посольства Казахстана в Объединённых Арабских Эмиратах по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба суда.

Согласно обстоятельствам дела, дипломат «в ходе конфликта применил физическую силу в отношении своей жены». Суд рассмотрел дело в рамках санкции Кодекса об административных правонарушениях (статья 73-1).

«В ходе судебного заседания М. и его адвокат, не согласившись с протоколом об административном правонарушении, указали, что его вина не доказана материалами дела, а также место совершения правонарушения не подпадает под юрисдикцию Казахстана. Кроме того, действия М. относятся к семейно-бытовым между ним и его супругой. По ним ведется отдельное расследование в рамках уголовного судопроизводства», – говорится в сообщении.

Санкция статьи 73-1 административного кодекса предусматривает взыскание в виде предупреждения или административный арест на 15 суток. Постановлением суда экс-дипломата признали виновным и арестовали на 15 суток.

Постановление не вступило в законную силу.

В суде уточнили, что речь идёт об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью не супруги дипломата, а её сестры. По заявлению Карины Мамаш ведётся отдельное уголовное судопроизводство.

Ранее супруга дипломата Карина Мамаш заявила о том, что 5 мая Сакен Мамаш избил её и её сестру, которая приехала к ним в гости. После этого МИД РК отозвал дипломата из ОАЭ в Казахстан из-за обвинений в домашнем насилии.

9 мая женщина вернулась в Астану. Для безопасности Карина с детьми поселилась в кризисном центре. Позднее стало известно, что Сакену Мамашу может грозить до 7 лет лишения свободы по статье 110 УК РК «Истязание».

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