Генсек ООН Антониу Гутерриш посетит страны Центральной Азии

CentralAsia (KZ) - 29 июня Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отправится в турне по странам Центральной Азии. Он посетит Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Туркменистан.

В каждой из стран Генсек ООН встретится с главой государства и другими высокопоставленными представителями правительства, а также ознакомится с проектами, связанными с борьбой с изменением климата, и пообщается с местными активистами, говорится на сайте ООН. До этого Гутерриш посещал этот регион в 2017 году.

Первая остановка турне – столица Узбекистана Ташкент. В каком порядке он посетит страны далее - не сообщается.

Администрация президента Кыргызстана сообщила, что Гутерриш посетит страну 1-3 июля.

Между тем, отмечается, что в Астане 4 июля Генеральный секретарь примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

В своем выступлении Гутерриш напомнит участникам форума о необходимости подтвердить приверженность принципам многосторонности, основанным на Уставе ООН и Всеобщей декларации прав человека. Он подчеркнет, что в центре этих усилий должно быть стремление к миру.

Генсек ООН намерен также предупредить международное сообщество о том, что геополитические разногласия не позволяют эффективно устранять общие угрозы, в том числе бороться с изменением климата.

Антониу Гутерриш вернется в Нью-Йорк 7 июля.

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