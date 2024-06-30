ГИК: явка на нынешних на парламентских выборах составила около 70 процентов

CentralAsia (MNG) - Генеральная избирательная комиссия: явка на нынешних на парламентских выборах составила около 70 процентов

Согласно окончательным результатам, на парламентских выборах 2024 года проголосовали 1,45 миллиона граждан. Явка достигла 69,4 процента. Проголосовали 9768 человек, проживающих за рубежом.

Число избирателей выросло на 10 процентов по сравнению с предыдущими выборами 2020 года. В комиссии подчеркнули, что наиболее активное участие в текущем голосовании приняли молодые люди в возрасте 24-50 лет. Явка избирателей в Улан-Баторе достигла 70 процентов, в провинциях (сомонах и аймаках) - более 60.

По данным Генеральной избирательной комиссии, Монгольская народная партия получила 35 процентов, Демократическая партия - 30,1 процента, партия ХҮН — 10,4 процента, Национальный альянс — 5,2 процента и Партия зеленых «Гражданское мужество» — 5 процентов. На парламентских выборах 2024 года боролся 1341 кандидат от 19 партий и двух коалиций. Монгольская народная партия получила 509 310 голосов, Демократическая партия — 438 388, партия ХҮН - 151 023, Национальный альянс — 75 162, Партия зеленых «Гражданское мужество» — 72 960 голосов.

источник: middleasiannews.com

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