В Нигерии 18 человек погибли и 30 получили ранения при терактах

CentralAsia (CA) - На северо-востоке Нигерии произошло несколько взрывов. 18 человек погибли, 30 получили ранения, передает Reuters данные местного агентства по чрезвычайным ситуациям.

Взрывы прогремели в штате Борно. По предварительной версии, причиной стало приведение бомб террористами-смертниками. Они отдельно напали на свадьбу, похороны и больницу.

Среди погибших есть дети и беременные. «Степень тяжести травм варьируется от разрывов брюшной полости и переломов черепа до переломов конечностей»,— сказал глава управления по чрезвычайным ситуациям в штате Борно Баркиндо Саиду. Никто не взял на себя ответственность за произошедшее.