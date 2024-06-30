В Нигерии 18 человек погибли и 30 получили ранения при терактах
- Азия и мир, происшествия
- 10:07, 30 июня 2024
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CentralAsia (CA) - На северо-востоке Нигерии произошло несколько взрывов. 18 человек погибли, 30 получили ранения, передает Reuters данные местного агентства по чрезвычайным ситуациям.
Взрывы прогремели в штате Борно. По предварительной версии, причиной стало приведение бомб террористами-смертниками. Они отдельно напали на свадьбу, похороны и больницу.
Среди погибших есть дети и беременные. «Степень тяжести травм варьируется от разрывов брюшной полости и переломов черепа до переломов конечностей»,— сказал глава управления по чрезвычайным ситуациям в штате Борно Баркиндо Саиду. Никто не взял на себя ответственность за произошедшее.
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