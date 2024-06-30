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В Нигерии 18 человек погибли и 30 получили ранения при терактах

CentralAsia (CA) -  На северо-востоке Нигерии произошло несколько взрывов. 18 человек погибли, 30 получили ранения, передает Reuters данные местного агентства по чрезвычайным ситуациям.

Взрывы прогремели в штате Борно. По предварительной версии, причиной стало приведение бомб террористами-смертниками. Они отдельно напали на свадьбу, похороны и больницу.

Среди погибших есть дети и беременные. «Степень тяжести травм варьируется от разрывов брюшной полости и переломов черепа до переломов конечностей»,— сказал глава управления по чрезвычайным ситуациям в штате Борно Баркиндо Саиду. Никто не взял на себя ответственность за произошедшее.

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