Во Франции начались парламентские выборы

CentralAsia (CA) - Во Франции открылись избирательные участки для досрочных парламентских выборов, передает BFMTV.

Президент Эмманюэль Макрон назначил их после проигрыша его партии «Возрождение» на выборах в Европарламент; победу тогда одержала ультраправая партия «Национальное объединение» (RN). Согласно опросам, RN получит первое место и в нижней палате парламента.

Ранее Radio Сlassique и газета Les Echos опубликовали опросы, согласно которым RN может получить 37%, левый альянс NFP — 28%, «Возрождение» — 20%. 24 июня опрос, проведенный Ipsos для газеты La Tribune, показывал, что победителем выборов станет RN, за нее проголосуют 35,5%. Еще один опрос Ipsos отмечал, что французы также больше всего доверяют партии RN, когда речь заходит о решении экономических вопросов.

Согласно французскому законодательству, 577 депутатов Нацсобрания Франции избирают на пять лет по мажоритарным округам. Чаще всего во второй тур проходят два лидера гонки, набравших максимальное количество голосов. К ним также могут присоединиться кандидаты, получившие более 12,5% голосов в первом туре. В случае, если RN получит большинство голосов, пост премьер-министра может занять ее глава — 28-летний Жордан Барделля.

На выборах в Европарламент в начале июня RN набрало 31,5% голосов. Это почти вдвое превосходит результаты коалиции Besoin d’Europe (14,5%), в которую входит партия Эмманюэля Макрона «Возрождение». Вслед за этим Макрон объявил о роспуске нижней палаты парламента ( Национального собрания, или Национальной ассамблеи) и о досрочных выборах 30 июня и 7 июля.