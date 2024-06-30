Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Казахстан с государственным визитом

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Председатель КНР Си Цзиньпин 2-4 июля посетит Казахстан с государственным визитом, сообщает Акорда.

«2-4 июля по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин совершит государственный визит в Республику Казахстан, а также примет участие в 24-м заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества», – говорится в сообщении.

Саммит ШОС пройдёт в Астане 3 июля.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения