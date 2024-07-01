Госдеп США: О недавних парламентских выборах в Монголии
CentralAsia (MNG) - «Соединенные Штаты поздравляют народ Монголии с участием в парламентских выборах и успешным продолжением гордой традиции реализации своего демократического права голоса», — написал на своей странице X представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.
Соединенные Штаты надеются на сотрудничество с вновь избранными членами Великого Государственного Хурала Монголии и его новым правительством, — пишет на сайте Госдепа США.
источник: middleasiannews.com
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