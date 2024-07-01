В парламент Монголии избрана самая молодая женщина-депутат

CentralAsia (MNG) - ЦЭНГУУН Саруулсайхан, занимающая 4-е место в списке Демократической партии, по предварительным результатам выборов прошла в парламент. Ей 27 лет.

Цэнгуун родилась в 1997 году, в 2022 году окончила факультет финансового менеджмента Финансово-экономического университета. В настоящее время работает секретарем по политике развития Демократической партии.

Перед выборами она написала на своей странице в соцсети: «Когда я думаю о том, почему стала кандидатом, всегда приходит один ответ. Я не хочу и сознательно не позволяю Монголии, где я живу, повторить путь Венесуэлы. Когда мои внуки спросят: «Бабушка, что ты делала, когда Монголия стала такой?», я хочу гордиться правильной позицией в монгольской истории. Мы будем стремиться сделать нашу правоцентристскую Демократическую партию сильной, способной противостоять политике благосостояния левых, хотя и получили бы сильных критиков в их лице».

источник: middleasiannews.com

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