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Сегодняшний спикер парламента проиграл в голосовании

CentralAsia (MNG) -  Приводим имена депутатов Великого Государственного Хурала, не переизбранных от правящей Монгольской народной партии.

Голосование на парламентских выборах 2024 года завершилось и подведены предварительные результаты.

Спикер парламента Занданшатар Гомбожав был включен в список избирателей, решивших дать «плохую» оценку ряду людей, которые были депутатами парламента в 2020-2024 годах. Вслед за ним не удалось завоевать доверие народа, а глава фракции МНП в парламенте Тогтохсурэн Дуламдорж и министр экономического развития Хурэлбаатар Чимэд не были переизбраны.

Из МНП, министр обороны Сайханбаяр Гурсэд, министр здравоохранения Чинзориг Содном и депутат Ганболд Гочоо, опытные парламентарии, боролись бок о бок в избирательном округе, но проиграли. Вслед за ними проиграли и их однопартийцы — глава Постоянной экономической комиссии Цэрэнпунцаг Цэрэндамба, Энхтувшин Төмөртогоо, и г-жы Анужин Пурэв-Очир, Өнөрболор Дамдинсурэн, Саранчимэг Батсух, Оюунчимэг Мөнхөө, Баярсайхан Балжинням и Мөнхцэцэг Гомпилдоо.

источник: middleasiannews.com

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