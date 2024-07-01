Номуун стала первой монгольской спортсменкой, которая примет участие в Паралимпийских играх 2024

CentralAsia (MNG) - Несмотря на то, что она с ограниченными возможностями, красавица Номуун научилась плаванию и стала первой монгольской спортсменкой, принявшей участие в Паралимпийских играх в возрасте 17 лет.

«Люди очень удивляются, когда монгольский спортсмен-паралимпийец по водным видам спорта участвует в международных соревнованиях. Потому что раньше в нашей стране не было спортсменов в этой области», — говорит НОМУУН Хурэл.

Всего в 17 лет она преодолела тяжелую болезнь и неустанно занималась водными видами спорта, став первой монгольской спортсменкой, которая представляла свою страну по плаванию на Паралимпийских играх 2024 года в Париже.

«Раньше у меня была обычная коляска, которую я не могла толкать сама. Поэтому я не могла двигаться в том направлении, в котором хотела, и меня приходилось подталкивать маме или кому-то другому. Но в бассейне я почувствовала, что могу плавать и плыть в любом направлении, которое мне нравится. Мне понравилось, и я начала любить и интересоваться плаванием. Впервые я начала заниматься водными видами спорта в 2015 году. Я начала участвовать в соревнованиях в 2023 году», — сказала Номуун.

В десять месяцев в Таиланде ей поставили диагноз нейробластома. В двухлетнем возрасте операция прошла успешно.

В мае 2023 года она приняла участие в Para Swimming World Series или «Мировой серии по паралимпийскому плаванию», проходившей в Сингапуре, определила свою категорию, соревновалась в трех категориях: 50 м брассом, 100 м брассом и 400 м брассом и вышла в финал на 400 м брассом.

источник: middleasiannews.com

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