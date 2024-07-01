Явка избирателей была самой высокой в ​​1992 году или 95,6%

CentralAsia (MNG) - Девятые парламентские выборы в истории Монголии прошли 28 июня.

Следующая информация показывает явку избирателей на последних восьми парламентских выборах в истории. В 1992 году самая высокая явка составила 95,6%, а в 2012 году самая низкая явка составила 67,3%. На предыдущих выборах явка составила 73,6%.

По данным Генеральной избирательной комиссии, насчитывался 2 238 360 граждан старше 18 лет, имеющих регистрацию для голосования.

Согласно окончательным результатам, на парламентских выборах 2024 года проголосовали 1,45 миллиона граждан. Явка достигла 69,4 процента.

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