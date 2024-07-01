Подготовка к фестивалю Наадам завершена на 85 процентов

CentralAsia (MNG) - До фестиваля Наадам осталось всего несколько дней. О подготовке к фестивалю Наадам мы уточнили у официального лица, - передает news.mn.

Подготовка к фестивалю Наадам завершена на 85 процентов. Предполагается, что в этом году фестиваль посмотрят 12 000 человек, и места уже готовятся. Отсутствие туалетов на главном стадионе было проблемой и в прошлом, поэтому в этом году мы позаботимся об этом. Помимо строительства девяти новых туалетов, шести больших и трех маленьких, ведутся работы по благоустройству существующих туалетов. Вокруг центрального стадиона запланировано 7850 парковочных мест, - говорили организаторы.

Билет стоит 80-150 тысяч тугриков. Билеты можно будет приобрести онлайн с 1 июля. На каждом билете будет размещен QR-код с информацией о программе фестиваля и организованных мероприятиях.

В открытии и закрытии фестиваля примут участие более 1000 артистов. Среди артистов – танцоры и певцы из Калмыкии, Тывы, РФ и Внутренней Монголии, КНР.

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