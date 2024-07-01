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В горах Алматинской области спасли 5 туристов

CentralAsia (KZ) -  В горах Алматинской области спасены туристы, пишет пресс-служба МЧС Казахстана.

Группа туристов из 5 человек поднялись на гору и не смогли самостоятельно спуститься.

На место происшествия незамедлительно выехали спасатели службы спасения г. Алматы и приступили к поискам.

Туристы возрасте 19-20 лет благополучно были найдены.

Спасательно-поисковые работы длились более 5 часов. В связи осложнением погодных условии осадков в виде дождя. В медицинской помощи туристы не нуждались.

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