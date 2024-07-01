Его Величество Драконовый Король посетит Монголию

CentralAsia (MNG) - Его Величество Драконовый Король Королевства Бутан Джигме Кхесар Намгьял Вангчук (Жигмэдгэсэрнамжил Ванчиг) посетит Монголию 10-15 июля.

18 января 2012 года Монголия подписала договор о дружбе и сотрудничестве с Королевством Бутан. В 2023 году Ганболд Дамбажав был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Королевстве Бутан.

11 июня 2024 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Королевстве Бутан Ганболд Дамбажав нанес визит вежливости Спикеру Национального Собрания Бутана Цогпону Лунгтену Дорджи.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бутан в Монголии Вецоп Намжил выразил готовность активно работать над расширением сотрудничества в сферах политики, сельского хозяйства, культуры, образования и здравоохранения между двумя странами. В рамках сотрудничества король Бутана Джигме Хесар Намгьел Вангчук посетит Монголию.

Джигме Кхесар Намгьял Вангчук — пятый король Бутана. Вступил на трон в 2006 году после отречения своего отца, четвёртого короля Джигме Сингье Вангчук в его пользу. Он родился 21 февраля 1980, Тхимпху.

Намгьял — старший сын короля Джигме Сингье Вангчук, его матерью является третья жена короля Аши Церинг Янгдон.

У него есть полнородные младший брат и младшая сестра, четыре единокровных сестры и единокровных брата от других жён короля.

Хотя его отец ранее объявил, что собирается передать ему трон в 2008 году, 14 декабря 2006 года он отрёкся от трона досрочно.

Закончив основное обучение в Бутане, Намгьял прошёл обучение в нескольких колледжах США и Великобритании и защитил диссертацию по политологии в Оксфорде.

13 октября 2011 года 31-летний король Джигме Кхесар Намгьял Вангчук женился на 21-летней Джецун Пема. Королевская свадьба прошла в соответствии со сложным буддийским церемониалом.

5 февраля 2016 года у пары родился первенец и наследник Джигме Намгьел Вангчук.

19 марта 2020 года у пары родился второй сын Джигме Угъен Вангчук.

источник: middleasiannews.com

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