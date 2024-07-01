Его Величество Драконовый Король посетит Монголию

CentralAsia (MNG) - Его Величество Драконовый Король Королевства Бутан Джигме Кхесар Намгьял Вангчук (Жигмэдгэсэрнамжил Ванчиг) посетит Монголию 10-15 июля.
18 января 2012 года Монголия подписала договор о дружбе и сотрудничестве с Королевством Бутан. В 2023 году Ганболд Дамбажав был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Королевстве Бутан.
11 июня 2024 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Королевстве Бутан Ганболд Дамбажав нанес визит вежливости Спикеру Национального Собрания Бутана Цогпону Лунгтену Дорджи.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бутан в Монголии Вецоп Намжил выразил готовность активно работать над расширением сотрудничества в сферах политики, сельского хозяйства, культуры, образования и здравоохранения между двумя странами. В рамках сотрудничества король Бутана Джигме Хесар Намгьел Вангчук посетит Монголию.
Джигме Кхесар Намгьял Вангчук — пятый король Бутана. Вступил на трон в 2006 году после отречения своего отца, четвёртого короля Джигме Сингье Вангчук в его пользу. Он родился 21 февраля 1980, Тхимпху.
Намгьял — старший сын короля Джигме Сингье Вангчук, его матерью является третья жена короля Аши Церинг Янгдон.
У него есть полнородные младший брат и младшая сестра, четыре единокровных сестры и единокровных брата от других жён короля.
Хотя его отец ранее объявил, что собирается передать ему трон в 2008 году, 14 декабря 2006 года он отрёкся от трона досрочно.
Закончив основное обучение в Бутане, Намгьял прошёл обучение в нескольких колледжах США и Великобритании и защитил диссертацию по политологии в Оксфорде.
13 октября 2011 года 31-летний король Джигме Кхесар Намгьял Вангчук женился на 21-летней Джецун Пема. Королевская свадьба прошла в соответствии со сложным буддийским церемониалом.
5 февраля 2016 года у пары родился первенец и наследник Джигме Намгьел Вангчук.
19 марта 2020 года у пары родился второй сын Джигме Угъен Вангчук.
источник: middleasiannews.com