Венгрия возглавит Совет Евросоюза

CentralAsia (CA) - Полномочия Венгрии в качестве сменного председателя Совета ЕС на предстоящие полгода начинаются 1 июля, пишет INTERFAX.

Перечисляя в своей программе приоритеты, Венгрия вынесла на первое место повышение конкурентоспособности Европы, интегрируя эту цель во все разделы политики Совета ЕС.

Далее следует укрепление европейской оборонной политики.

В числе приоритетов также последовательная и основанная на достижениях политика расширения ЕС, пресечение нелегальной миграции; формирование будущего политики сплочения путем сокращения региональных различий и укрепления экономической, социальной и территориальной сплоченности; совместная сельскохозяйственная политика, ориентированная на фермеров; решение демографических проблем.

Приближение венгерского председательства в Совете ЕС сопровождалось в ряде стран Евросоюза и европейских институтах острыми комментариями и критикой официального Будапешта за его особую позицию в отношении событий на Украине, военной помощи Киеву и санкций против РФ. Наиболее радикальные депутаты Европарламента даже призывали к таким выходящим за пределы легитимности мерам, как лишение Венгрии председательства в Совете ЕС.

В свою очередь руководители Венгрии резко высказывались об институтах Евросоюза и его лидерах, обвиняя их в чрезмерном бюрократизме и неуважении национальных интересов, что, по заявлениям венгерской стороны, ослабляло устои Евросоюза.