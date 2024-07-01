Над Брянской областью сбили 18 украинских беспилотников
- Азия и мир, политика
- 10:05, 01 июля 2024
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- Обновлено: 10:07, 01 июля 2024 Кыргызча
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 18 украинских беспилотников над территорией Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
Пострадавших и разрушений нет, написал он.
По его словам, семь беспилотников сбили над территорией Трубчевского района, 2 — над Карачевским районом, 6 беспилотников уничтожены над территорией Выгоничского района, 3 перехвачены на подлете к Брянску.
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