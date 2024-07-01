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Над Брянской областью сбили 18 украинских беспилотников
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 18 украинских беспилотников над территорией Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Пострадавших и разрушений нет, написал он.

По его словам, семь беспилотников сбили над территорией Трубчевского района, 2 — над Карачевским районом, 6 беспилотников уничтожены над территорией Выгоничского района, 3 перехвачены на подлете к Брянску.

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