Над Брянской областью сбили 18 украинских беспилотников

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 18 украинских беспилотников над территорией Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Пострадавших и разрушений нет, написал он.

По его словам, семь беспилотников сбили над территорией Трубчевского района, 2 — над Карачевским районом, 6 беспилотников уничтожены над территорией Выгоничского района, 3 перехвачены на подлете к Брянску.