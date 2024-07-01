Турне генсека ООН по Центральной Азии. Гуттериш прибыл в Узбекистан

CentralAsia (UZ) - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш находится в турне по странам Центральной Азии — Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Туркменистан, сообщили в ООН.

В данный момент он находится в Узбекистане.

Гутерриш посещал центральноазиатский регион в 2017 году.

Генсек прибыл в Ташкент с официальным визитом. В аэропорту его встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Гутерриш после прибытия в Ташкент в сопровождении министра иностранных дел Бахтиёра Саидова посетил парк «Янги Узбекистон». Генеральный секретарь ООН возложил цветы к монументу Независимости.

Далее Антониу Гутерриш посетил комплекс Хазрати Имам в Ташкенте. Генсек был проинформирован об истории строительства мечетей и мавзолеев, расположенных на территории комплекса, хранящемся здесь Коране Османа и истории его появления в Узбекистане.

Антониу Гутерриш вернется в Нью-Йорк 7 июля.

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