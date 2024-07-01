Турне генсека ООН по Центральной Азии. Гуттериш прибыл в Узбекистан

- Узбекистан, политика
- 10:14, 01 июля 2024
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- Обновлено: 10:16, 01 июля 2024
CentralAsia (UZ) - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш находится в турне по странам Центральной Азии — Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Туркменистан, сообщили в ООН.
В данный момент он находится в Узбекистане.
Гутерриш посещал центральноазиатский регион в 2017 году.
Генсек прибыл в Ташкент с официальным визитом. В аэропорту его встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.
Гутерриш после прибытия в Ташкент в сопровождении министра иностранных дел Бахтиёра Саидова посетил парк «Янги Узбекистон». Генеральный секретарь ООН возложил цветы к монументу Независимости.
Далее Антониу Гутерриш посетил комплекс Хазрати Имам в Ташкенте. Генсек был проинформирован об истории строительства мечетей и мавзолеев, расположенных на территории комплекса, хранящемся здесь Коране Османа и истории его появления в Узбекистане.
Антониу Гутерриш вернется в Нью-Йорк 7 июля.