Cильный шторм обрушился на Францию, Швейцарию и Италию. Есть погибшие

Кадры наводнения в Церматте, Швейцария. 29 июня 2024 года. // Из соцсетей

CentralAsia (CA) - Cильный шторм обрушился на Францию, Швейцарию и Италию, пишет Al Jazeera.

Сотни людей были эвакуированы из-за проливных дождей, вызвавших наводнения и оползни.

По данным местных властей, в результате сильных штормов и проливных дождей, обрушившихся на Францию, Швейцарию и Италию в эти выходные, погибли семь человек.

Три человека в возрасте 70-80 лет погибли в субботу в северо-восточном регионе Франции Об, когда дерево во время сильного ветра придавило автомобиль, в котором они ехали.

Четвертый пассажир был госпитализирован в критическом состоянии.

В соседней Швейцарии четыре человека погибли и еще двое числятся пропавшими без вести, по данным местной полиции, после того, как сильные грозы и таяние снега вызвали наводнения и оползни в двух южных кантонах.

Трое из пострадавших погибли рано утром в воскресенье в результате оползня в отдаленной долине Маджа, в италоязычном альпийском кантоне Тичино.

Три тела были обнаружены в районе Фонтана в долине Маджиа, и в настоящее время их опознают, в то время как еще один человек пропал без вести в боковом ответвлении долины Лавиццара, сообщили власти Тичино.

Службы гражданской безопасности сообщили, что несколько сотен человек были эвакуированы в Вале, а дороги перекрыты после того, как Рона и ее притоки вышли из берегов в разных местах.

Ранее полиция сообщала, что плохая погода особенно затрудняла спасательные работы: несколько долин были недоступны и отрезаны от электросети.

Федеральная система оповещения также сообщила, что часть кантона осталась без питьевой воды.

В минувшие выходные на юго-восток Швейцарии также обрушились сильные ливни, в результате которых погиб один человек и был причинен серьезный ущерб.