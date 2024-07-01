Cильный шторм обрушился на Францию, Швейцарию и Италию. Есть погибшие

- Азия и мир, происшествия
- 10:27, 01 июля 2024
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CentralAsia (CA) - Cильный шторм обрушился на Францию, Швейцарию и Италию, пишет Al Jazeera.
Сотни людей были эвакуированы из-за проливных дождей, вызвавших наводнения и оползни.
По данным местных властей, в результате сильных штормов и проливных дождей, обрушившихся на Францию, Швейцарию и Италию в эти выходные, погибли семь человек.
Три человека в возрасте 70-80 лет погибли в субботу в северо-восточном регионе Франции Об, когда дерево во время сильного ветра придавило автомобиль, в котором они ехали.
Четвертый пассажир был госпитализирован в критическом состоянии.
В соседней Швейцарии четыре человека погибли и еще двое числятся пропавшими без вести, по данным местной полиции, после того, как сильные грозы и таяние снега вызвали наводнения и оползни в двух южных кантонах.
Трое из пострадавших погибли рано утром в воскресенье в результате оползня в отдаленной долине Маджа, в италоязычном альпийском кантоне Тичино.
Три тела были обнаружены в районе Фонтана в долине Маджиа, и в настоящее время их опознают, в то время как еще один человек пропал без вести в боковом ответвлении долины Лавиццара, сообщили власти Тичино.
Службы гражданской безопасности сообщили, что несколько сотен человек были эвакуированы в Вале, а дороги перекрыты после того, как Рона и ее притоки вышли из берегов в разных местах.
Ранее полиция сообщала, что плохая погода особенно затрудняла спасательные работы: несколько долин были недоступны и отрезаны от электросети.
Федеральная система оповещения также сообщила, что часть кантона осталась без питьевой воды.
В минувшие выходные на юго-восток Швейцарии также обрушились сильные ливни, в результате которых погиб один человек и был причинен серьезный ущерб.