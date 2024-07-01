Ракетные испытания в Китае закончились случайным запуском и мощным взрывом. Видео

CentralAsia (CA) - Ракетные испытания в Китае закончились случайным запуском и мощным взрывом, пишет Forbes.

Предполагалось, что это будет обычный статический запуск ракеты, прикрепленной к испытательному стенду на земле, но вместо этого ракета-носитель первой ступени «Тяньлун-3» оторвалась от земли и стартовала в воскресенье.

По данным Spacenews, непреднамеренный запуск в китайской провинции Хэнань привел к тому, что полет продолжался примерно минуту и закончился мощным взрывом на близлежащих холмах примерно в миле от испытательного стенда.

Кадры катастрофического результата испытаний были опубликованы в китайских социальных сетях.

Видно, как ступень ракеты отрывается от земли и поднимается в воздух своим ходом в течение примерно 30 секунд, прежде чем перевернуться на бок и начать свободное падение обратно на поверхность. Примерно через минуту на видео слышен громкий взрыв, за которым следует мощный огненный шар на близлежащем склоне холма.

Авария была запечатлена с разных ракурсов и близлежащих населенных пунктов.

В заявлении китайской коммерческой космической компании Space Pioneer, которая проводила испытания, говорится, что в результате расследования было установлено, что жертв в результате аварии не было. В нем говорится, что испытательный полигон на самом деле находится далеко от близлежащего города Гуньи, где взрыв был хорошо виден. Компания обвинила в инциденте поломку конструкции в том месте, где ракета-носитель соединяется с испытательным стендом.

Испытания являются частью подготовки к орбитальному полету Tianlong-3, который сравним с Falcon 9 от SpaceX.