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Во время хаджа в Саудовской Аравии погибли порядка 10 граждан Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  Во время хаджа в Саудовской Аравии погибли порядка 10 граждан Узбекистана, пишет UzNews.

Ранее официальные лица Саудовской Аравии сообщили, что общее число погибших паломников во время хаджа превысило 1300 человек.

В настоящее время неизвестно, по какой причине во время хаджа скончалось такое большое количество людей.

Ранее агентство Saudi Press (SPA) со ссылкой на министра здравоохранения страны сообщило, что многие из погибших шли под палящими солнечными лучами, преодолевая внушительные дистанции без укрытия и какого-либо комфорта.

Среди погибших было немало пожилых людей, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями.

Отмечается, что в этом году паломничество проходило с 14 по 19 июня. По официальным данным, в нем приняли участие около 1,8 млн паломников, из которых более 1,6 млн прибыли из-за границы.

В дни паломничества наблюдалась палящая жара. К примеру, 17 июня температура воздуха в мечети Азам в Мекке достигла 51,8 градуса по Цельсию.

Сообщается, что некоторые паломники, совершавшие хадж, были без официальных документов, в связи с чем они не смогли получить доступ к объектам с кондиционерами вдоль маршрута паломничества.

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