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В результате взрыва в Измире в Турции 5 человек погибли и 63 получили ранения. Видео

CentralAsia (CA) -  Промышленная труба взорвалась в ресторане в районе Торбалы в Измире.

Как пишет Sondakika, после взрыва 5 человек погибли и 63 получили ранения. В рамках начатого расследования инцидента был задержан человек, который менял трубку.

На первых кадрах с места происшествия видно, как несколько человек лежат на земле с ранениями, а окружающие спешат на помощь.

Бригады обрезали все газопроводы в этом районе в целях безопасности.

Генеральная прокуратура Торбалы уже начала судебное расследование взрыва.

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