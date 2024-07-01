В результате взрыва в Измире в Турции 5 человек погибли и 63 получили ранения. Видео

CentralAsia (CA) - Промышленная труба взорвалась в ресторане в районе Торбалы в Измире.

Как пишет Sondakika, после взрыва 5 человек погибли и 63 получили ранения. В рамках начатого расследования инцидента был задержан человек, который менял трубку.

На первых кадрах с места происшествия видно, как несколько человек лежат на земле с ранениями, а окружающие спешат на помощь.

Бригады обрезали все газопроводы в этом районе в целях безопасности.

Генеральная прокуратура Торбалы уже начала судебное расследование взрыва.