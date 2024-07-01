В результате взрыва в Измире в Турции 5 человек погибли и 63 получили ранения. Видео
- Азия и мир, происшествия
- 11:20, 01 июля 2024
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- Обновлено: 11:22, 01 июля 2024 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Промышленная труба взорвалась в ресторане в районе Торбалы в Измире.
Как пишет Sondakika, после взрыва 5 человек погибли и 63 получили ранения. В рамках начатого расследования инцидента был задержан человек, который менял трубку.
На первых кадрах с места происшествия видно, как несколько человек лежат на земле с ранениями, а окружающие спешат на помощь.
Бригады обрезали все газопроводы в этом районе в целях безопасности.
Генеральная прокуратура Торбалы уже начала судебное расследование взрыва.
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