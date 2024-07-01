Тела погибших в результате селя в Ноокате детей доставили в Казахстан

- Казахстан, происшествия
- 11:48, 01 июля 2024
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CentralAsia (KZ) - Погибших детей доставили спецбортом, сообщили в акимате Восточно-Казахстанской области, сообщает Orda.kz.
Разрушительный сель в Ноокатском районе Ошской области погубил несколько человек — и кыргызстанцев, и туристов. Среди погибших оказались и дети из Восточно-Казахстанской области.
Два мальчика и две девочки погибли, когда отправились к родным в Ноокатский район, где сошёл сель.
Сегодня тела доставили спецбортом в Усть-Каменогорск. В акимате Восточно-Казахстанской области создали оперштаб для оказания помощи родственникам детей.
Глава региона Ермек Кошербаев встретился с родными погибших и выразил глубокие соболезнования. Аким отметил, что после трагедии все жители ВКО скорбят.
Он заверил, что администрация области поддержит семьи, которые потеряли детей.
Ранее МИД Казахстана сообщил о 4 погибших казахстанцах в результате селя в Ноокате.
Как ранее сообщал Turmush, в Ноокате находится место для отдыха под названием «Абшыр-Ата», куда съезжаются много отдыхающих. Сели разрушили местную дорогу.
В результате схода селей 28 июня в Ноокате, по последним данным, погибли 9 человек. На территории района был введен режим чрезвычайной ситуации. Из мест схода селей эвакуировали около 1400 человек.
По данным МЧС, согласно прогнозу Кыргызгидромета и Департамента мониторинга и прогнозирования ЧС, в период с 28 июня по 2 июля 2024 года в горных и предгорных районах республики ожидается неустойчивая погода и локальные ливневые дожди, что может привести к селевым явлениям и подъему уровней воды в реках.