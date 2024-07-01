Несколько военных баз США в Европе приведены в повышенную готовность из-за возможной террористической угрозы

// Jennifer H. Svan/Stars and Stripes

CentralAsia (CA) - По словам двух американских чиновников, в минувшие выходные несколько военных баз США по всей Европе были приведены в состояние повышенной готовности, а уровень защиты сил был повышен до второго по величине уровня на фоне опасений, что целью террористической атаки может стать американский военный персонал или объекты, пишет CNN.

По словам официальных лиц, в воскресенье на базах, включая гарнизон армии США в Штутгарте, Германия, где находится штаб-квартира Европейского командования США, был повышен уровень боевой готовности до уровня «Чарли».

По данным армии США, этот статус «применяется, когда происходит инцидент или поступают разведывательные данные, указывающие на вероятность какой-либо формы террористической акции или нападения на персонал или объекты».

Один из американских чиновников, который находится на базе в Европе, сказал CNN, что они не видели такого уровня угрозы по крайней мере, 10 лет, и сказал, что обычно это означает, что военные получили «активную и достоверную угрозу».

Неясно, какие разведывательные данные послужили причиной усиления мер безопасности, но европейские власти предупредили о потенциальной террористической угрозе на континенте, особенно в преддверии июльской Олимпиады в Париже и во время нынешнего чемпионата Европы по футболу в Германии.

Правительство Германии привлекло 580 сотрудников международной полиции для оказания помощи в обеспечении безопасности наряду с немецкими офицерами.

Министр внутренних дел Франции Нэнси Фезер заявила накануне турнира: «Мы готовимся ко всем мыслимым опасностям: от исламистского террора до жестоких преступников и хулиганов».

Франция также подготовилась к возможной террористической угрозе Олимпийским играм, которые начинаются чуть менее чем через месяц. По данным посольства США во Франции, с марта Франция подняла свою систему оповещения о национальной безопасности на самый высокий уровень.

«Французские власти активно отслеживают террористические угрозы, исходящие от организованных групп и радикально настроенных лиц», - заявили в посольстве. «Нападения могут происходить практически без предупреждения и нацелены на туристические объекты, крупные спортивные и культурные мероприятия и другие общественные места, привлекающие большое количество гражданских лиц».