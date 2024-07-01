В Минводресурсов Казахстана отмечают повышение уровня Каспийского моря

CentralAsia (KZ) - На 119 см увеличился уровень северо-восточной части Каспийского моря (Атырауская область) в 2024 году, сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана.

Этому поспособствовали обильное поступление паводковой воды по реке Жайык в апреле-мае, а также дополнительные каналы, проложенные министерством водных ресурсов и ирригации совместно с МИО.

Во время паводков в Каспийское море по реке Жайык поступило около 7,4 млрд кубометров воды. Для направления паводковой воды в море филиал «Казводхоза» по Атырауской области использовал дополнительные каналы. По ним в Каспий прибыло 350 млн кубометров воды.

На каждом из этих каналов специалисты «Казводхоза» провели очистительные, укрепительные и другие работы. К примеру, вдоль канала «Соколок» был вырыт дополнительный канал длиной 14,5 км, через который вода также направлялась в Каспий.

«Паводковая вода не только собиралась в водохранилищах, 12,4 млрд кубометров воды было направлено в водоемы, лиманы и заливные луга. С начала паводков в озеро Балхаш было направлено 3,3 млрд кубометров воды. Кроме того, продолжается активное наполнение Северного Арала, куда с начала года прибыло более 1,1 млрд кубометров воды», - сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.

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