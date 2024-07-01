В Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

// Авиалесохрана России

CentralAsia (CA) - В Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров.

Как сообщает Авиалесохрана, режим ЧС введен в 8 субъектах России: на всей территории Республики Саха (Якутия), Амурской области, Забайкальского края, в Бодайбинском районе Иркутской области, в Баунтовском эвенкийском и Муйском районах Республики Бурятия, в Билибинском районе Чукотского АО, в Северо-Енисейском и Туруханский районах Красноярского края, в Каа-Хемском и Тоджинском районах Республики Тыва.

На 1 июля на территории России в 17 регионах действовало 266 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 426 609 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе:

- 51 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 187 978 га (Республика Саха (Якутия));

- 73 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 166 150 га (Забайкальский край);

- 3 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 39 681 га (Чукотский автономный округ);

- 5 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 14 096 га (Республика Бурятия);

- 37 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 8 374 га (Амурская область);

- 34 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 2 938 га (Красноярский край);

- 22 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 1 738 га (Республика Тыва);

- 17 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 1 423 га (Иркутская область);

- 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 50 га (Республика Хакасия);

- 2 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 31 га (Томская область);

- 3 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 7 га (Ханты-Мансийский АО (ЮГРА));

- 2 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 5 га (Мурманская область);

- 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 3 га (Архангельская область);

- 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 3 га (Псковская область);

- 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 1 га (Республика Алтай);

- 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем менее 1 га (Кировская область);

- 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем менее 1 га (Республика Карелия);

- 1 пожар на землях обороны и безопасности на площади, пройденной огнем 40 га (Иркутская область);

- 1 пожар на землях обороны и безопасности на площади, пройденной огнем 2 га (Псковская область);

- 3 пожара на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем 4 021 га (Амурская область - ГПЗ «Зейский», ГПЗ «Норский»);

- 1 пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем 39 га (Республика Тыва - ГПБЗ «Убсунурская колтловина»);

- 2 пожара на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем 9 га (Красноярский край - ГПБЗ «Саяно-Шушенский»);

- 1 пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем 1 га (Иркутская область - Витимский заповедник);

- 1 пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем менее 1 га (Республика Алтай - Алтайский ГПБЗ);

- 1 пожар на землях населенных пунктов на площади, пройденной огнем 22 га (Иркутская область).

На тушении было задействовано 5 608 человек, 544 единицы техники, 57 воздушных судов. На авиационном мониторинге – 111 воздушных судов.