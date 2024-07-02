Монголия предоставила Кубе помощь в размере 1 миллиона долларов

CentralAsia (MNG) - Монголия вносит значительный вклад в ВПП ООН в поддержку продовольственной безопасности и питания на Кубе

Монголия внесла 1 миллион долларов США во Всемирную продовольственную программу Организации Объединенных Наций (ВПП) на Кубе для поддержки продовольственной безопасности и питания беременных женщин и уязвимых людей, зарегистрированных в программе социальной помощи в провинциях Вилья-Клара и Сьенфуэгос.

Этот взнос знаменует собой историческую веху, поскольку это один из первых случаев, когда Монголия пожертвовала средства ВПП, подтвердив свою международную солидарность и приверженность борьбе с нулевым голодом.

«Эта гуманитарная помощь является выражением теплых чувств монгольского народа, посвященных кубинскому народу, который переживает сложные социально-экономические времена», — сказал посол Монголии на Кубе Золжаргал Сэсээр.

Этот вклад позволит ВПП удовлетворить потребности в продовольствии около 50 000 человек, в том числе 2900 беременных женщин и более 44 600 уязвимых людей. С этой целью ВПП закупила 400 тонн риса, 107 тонн растительного масла и 250 тонн зерна, которые будут распределены.

Каждый человек получит два кг риса, один кг зеленого горошка и один литр масла, которые будут доставляться раз в два месяца в течение шести месяцев. Продукты питания будут распределяться через местные государственные магазины и будут дополняться стандартными семейными корзинами, предоставляемыми властями.

«Это пожертвование является частью работы, проводимой ВПП для содействия социально-экономическому восстановлению страны. ВПП придерживается своего обязательства продолжать оказывать поддержку национальным властям в содействии потреблению питательных продуктов питания среди уязвимых групп», — заявил представитель ВПП на Кубе Этьен Лабанде.

источник: middleasiannews.com

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