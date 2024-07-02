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Монгольская франшиза начала открывать свои двери за рубежом

CentralAsia (MNG) -  В Алматы открылся первый международный филиал монгольской автосети «Доктор».

ООО «Доктор Авто Сеть», одна из компаний автомобильной промышленности Монголии, объявила о программе франчайзинга для предложения своего бизнеса. «Доктор Авто Сеть» анонсировала свою франчайзинговую программу 23 октября 2019 года. В настоящее время эта компания планирует открыть франшизу во всех провинциях страны. Но она открывает свой первый зарубежный филиал в Казахстане.

Монгольская автосеть «Доктор» в будущем откроет 200 филиалов в Казахстане. Она также стремится открыть филиалы в Узбекистане, Кыргызстане, Юго-Восточной Азии и арабских странах.

ООО «Доктор Авто Сеть» работает на автомобильном рынке с 1999 года, на протяжении 25 лет официально представляет лучшие мировые бренды и создало базу данных из более чем 500 000 клиентов.

источник: middleasiannews.com

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