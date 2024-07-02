МНП, Демпартия и партия ХҮН соглашаются сформировать правительство «Национальной коалиции»

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На девятых парламентских выборах МНП получила 68 мест, Демократическая партия — 42 места, партия ХҮН — 8 мест, Национальный альянс —4 места, а партия зеленых «Гражданское мужество» — 4 места. Вопрос о том, как сформировать правительство «Большой коалиции», сейчас находится в центре внимания общественности.

Что касается премьер-министра Оюун-Эрдээн Лувсаннамсрай, то он очень рад, что изменения в Конституции в главном смысле осуществились на этих выборах.

Он сказал: «Нам удалось сформировать парламент с представителями многих партий. Представители социальных групп смогли войти в парламент. Если бы МНП была в большинстве, конституционные изменения не привели бы к этим изменениям. MНП формирует правительство, в него должны войти представители ДП и партии ХҮН. Монгольская народная партия составит 60 процентов членов правительства, а остальные члены будут взяты из других партий».

Однако общественность настроена очень критично и видит в этом очередную уловку Монгольской народной партии.

источник: middleasiannews.com

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