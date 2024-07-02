Монголия получила еще одну олимпийскую лицензию «благодаря» России и Белоруссии

CentralAsia (MNG) - В связи с решением Международного олимпийского комитета в отношении спортсменов из России и Белоруссии, Всемирная федерация борьбы перераспределила олимпийскую квоту.

При этом по правилам, с учетом гендерного равенства, было решено предоставить квоту Олимпийскому комитету, имеющему высший рейтинг в категории борьбы. Согласно этому, наша спортсменка ХОНГОРЗУЛ Болдсайхан примет участие в XXXIII летних Олимпийских играх в Париже-2024 в соревнованиях по женской вольной борьбе в весовой категории до 57 кг.

В итоге наша женская сборная поедет в Париж в полном составе.

источник: middleasiannews.com

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