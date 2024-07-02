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Монгольская шерсть, кашемир и изделия ручной работы будут продвигаться в Канаде

CentralAsia (MNG) -  В сентябре 2024 года в канадском городе Альмонте пройдет престижный фестиваль Fibre Fest 2024, посвященный поддержке малого и среднего бизнеса и привлечению любителей шерсти, кашемира и ремесел.

Владельцы малого и среднего бизнеса Монголии примут участие в фестивале, чтобы продемонстрировать и продвинуть на канадский рынок свои изделия ручной работы, изделия из шерсти и кашемира.

Яркие изделия из монгольского кашемира будут выставлены и доступны для покупки на тихом аукционе в Старой ратуше Альмонте, включая мужские кашемировые свитера, женские кардиганы, пуловеры и многое другое!

Мероприятие также предоставит им ценную информацию об экспортных возможностях. Регистрация участников началась в этом месяце, как сообщает выставочный отдел Национальной торгово-промышленной палаты Монголии.

источник: middleasiannews.com

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