Militzer & Münch теперь в Монголии

CentralAsia (MNG) - После открытия новых национальных дочерних компаний во Вьетнаме и Индонезии Militzer & Münch продолжает свои инвестиции в Азии.

Логистическая компания работает в Монголии с 2000 года, но до сих пор управляла своим бизнесом из Берлина. M&M Militzer & Münch Mongolia начала свою деятельность 1 июля. Совместное предприятие с ABO, крупной международной торговой компанией, теперь управляет местным бизнесом под собственным управлением.

В результате местные и международные клиенты получают доступ ко всему спектру услуг M&M – наземному транспорту, воздушным и морским перевозкам, а также проектной логистике.

M&M Militzer & Münch Mongolia также предлагает дополнительные местные услуги, такие как таможенное оформление и доставка. В качестве следующего шага национальная компания намерена исследовать и развивать дополнительные рынки в регионе.

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