Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Таджикистан 4-6 июля с государственным визитом

- Таджикистан, политика
- 9:18, 02 июля 2024
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CentralAsia (TJ) - Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 4-6 июля посетит Таджикистан с государственным визитом. Визит состоится по приглашению президента республики Эмомали Рахмона, сообщает МИД страны.
Главы государств проведут двусторонние переговоры в узких и широких форматах. Также, по данным МИД, председатель Китая примет участие в других официальных мероприятиях.
В частности, ожидается, что в рамках визита Си Цзиньпин примет участие в открытии новых зданий правительства и парламента Таджикистана. Сейчас идут заверщающие работы по благоустройству территории новых зданий
По сообщению МИД Китая до этого Си Цзиньпин также посетит Казахстан, где примет участие в саммите ШОС. Как ожидается, участники саммита обсудят вопросы экономики и энергетики.