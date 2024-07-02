Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Таджикистан 4-6 июля с государственным визитом

Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) - Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 4-6 июля посетит Таджикистан с государственным визитом. Визит состоится по приглашению президента республики Эмомали Рахмона, сообщает МИД страны.

Главы государств проведут двусторонние переговоры в узких и широких форматах. Также, по данным МИД, председатель Китая примет участие в других официальных мероприятиях.

В частности, ожидается, что в рамках визита Си Цзиньпин примет участие в открытии новых зданий правительства и парламента Таджикистана. Сейчас идут заверщающие работы по благоустройству территории новых зданий

По сообщению МИД Китая до этого Си Цзиньпин также посетит Казахстан, где примет участие в саммите ШОС. Как ожидается, участники саммита обсудят вопросы экономики и энергетики.

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