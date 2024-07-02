Кадыров назначил своего племянника секретарем Совбеза Чечни

Хамзат Кадыров

CentralAsia (CA) - Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что его 27-летний племянник Хамзат Кадыров назначен секретарем Совета безопасности республики.

Хамзат Кадыров также занимает должность помощника главы Чечни.

Ранее пост секретаря Совбеза Чечни занимал Турпал-Али Ибрагимов — двоюродный брат главы республики, теперь он будет руководить Шалинским районом. «Они оба [Ибрагимов и Кадыров] имеют богатый опыт на руководящих должностях и справятся с возложенными на них обязанностями», — заявил глава Чечни.

10 мая депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов сообщил, что Рамзан Кадыров вручил своему племяннику орден Мужества. Указ о вручении ордена подписал президент России Владимир Путин.

В 2023 году Хамзата Кадырова наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также присвоили ему звание Героя Чечни. Незадолго до этого он был назначен на должность министра имущественных и земельных отношений Чечни.

В феврале 2020 года Хамзат Кадыров, которому на тот момент было 23 года, возглавил Минспорта Чечни.