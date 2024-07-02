КНДР провела запуск ракеты нового типа

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CentralAsia (CA) - В КНДР 1 июля состоялся испытательный запуск новой тактической баллистической ракеты «Хвасонпхо-11да-4,5», сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Ракета данного типа предназначена для сверхкрупной боеголовки весом 4,5 т, отмечает агентство.

Запуск ракеты был произведен на минимальную (90 км) и максимальную (500 км) дальности, чтобы проверить стабильность полета и точность попадания.

Ночью 1 июля Южнокорейское военное командование сообщало, что зафиксировало запуск неустановленной баллистической ракеты из Северной Кореи в восточном направлении. Позднее командование зафиксировало запуск еще одной ракеты. Утром в среду, 26 июня, Пхеньян запустил снаряд в сторону Японского моря. КНДР утверждала, что провела успешное испытание ракет с отделяющейся боевой частью.