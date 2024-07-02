В Киеве после покушения умер казахстанский журналист Айдос Садыков

Айдос Садыков

CentralAsia (CA) - В Киеве умер казахстанский оппозиционный журналист Айдос Садыков. Об этом сообщила его жена Наталья Садыкова на странице в Facebook.

«Тринадцать дней Айдос боролся за жизнь в реанимации, но чуда не случилось»,— написала супруга журналиста. Айдос Садыков ушел из жизни в 3:00 по местному времени.

Покушение на Айдоса Садыкова, автора оппозиционного ютуб-канала «Бәсе» было совершено во вторник, 18 июня – ему выстрелили в голову, когда он находился в машине вместе с женой. В тот день сообщалось, что журналист получил «проникающее ранение в мозг» и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Его жена не пострадала.

21 июня Генпрокуратура Украины сообщила, что в покушении на казахстанского журналиста подозревают граждан Казахстана Алтая Жаканбаева и Мейрама Каратаева. По данным следствия, они приехали в Киев из Польши. 22 июня Алтай Жаканбаев сдался украинской полиции. В Генпрокуратуре Казахстана сообщали, что для установления местонахождения второго подозреваемого проводятся следственные мероприятия. Такое поручение дал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Наталья Садыкова писала, что один из подозреваемых — сотрудник полиции. В МВД Казахстана заявляли, что Мейрам Каратаев в январе 2019 года был уволен из органов внутренних дел.

Садыков вместе с супругой Натальей с 2014 года живут в Украине, где имеют статус беженцев. В Казахстане они с 2023 года объявлены в розыск по обвинению в разжигании социальной, национальной или религиозной розни.